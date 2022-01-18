جثتها تعفنت.. النيابة تحقق في وفاة ربة منزل داخل شقتها بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل متحللة داخل شقتها.

وعاينت النيابة شقة المتوفاة "روحية. م" 40 سنة، ربة منزل، فتبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها وسلامة جميع منافذ الشقة.

وبالمناظرة، تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي وتحللت، واستدعت النيابة أهلية المتوفاة لسماع أقوالهم.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبيّن أن الشقة مقيمة بها ربة منزل.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وعُثر على جثة "روحية م"، 40 سنة، ربة منزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.