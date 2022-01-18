شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للآباء والمعلمين": تعيين 30 ألف معلم سنويا قرار حاسم فى التوقيت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

وأكد "علام" فى بيان له مساء اليوم، أن تلك البشرى تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية، وأن الدولة تدرك جيدا المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم، والقيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن قضية العجز في أعداد المعلمين وصلت إلى مرحلة كان لابد فيها من وضع حلول ناجزة وجذرية، مؤكدا أن المسابقة التي وجه بها السيد الرئيس بمثابة بشرى لشباب الخريجين وهو قرار جاء في وقته.

ووجه "علام" رسالة شكر للقيادة السياسية على حجم العطاء والرعاية المقدمة للمنظومة التعليمية، وأكد أن التعليم المصري في ظل الدعم المادي والمعنوي الحالي قادر على مواجهة أي تحديات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.