شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون: يوقع وفيات ويتسبب بدخول المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور أوميكرون يوقع وفيات ويتسبب بدخول المستشفى ويثقل على الأنظمة الصحية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا مستمرة ونحذر من القول إن متحور أوميكرون لا يسبب الأذى.

وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نصف سكان العالم تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا حتى الآن، موضحة أن نسبة التطعيم ضد كورونا فى القارة الأفريقية 7% فقط.