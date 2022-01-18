شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه وعلاوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية "CHEVALIER PAUL".

حيث إشتملت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها ، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير.

وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية.

غداً انخفاض بالحرارة وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 7 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.

الرئيس السيسى يستجيب لطفلة مصابة بمرض نادر ويوجه بعلاجها

استجاب الرئيس عبد الفتاح السیسی، رئيس الجمهورية، لطلب علاج الطفلة رودينا والتي تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالصف الأول الابتدائي والمصابة بمرض نادر يمنعها من القدرة على الحركة، وتسبب في ضعف أعصاب يديها وتحتاج إلى إجراء 3 عمليات نقل بلازما بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج.

كما وجه الرئيس السيسى، بعلاج جد الطفلة الذى يعانى من ورم بالوجه وأمراض بالقلب، وتقديم كل الدعم للأسرة لكي تحيا حياة كريمة.

على الفور، تم نقل الطفلة رودينا وجدها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة المستشفي معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاج الطفلة وجدها.

من جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدفع فريق من البحث الميداني إلى منزل الأسرة لدراسة الحالة الاجتماعية وتقديم الدعم المناسب.

وقدمت الطفلة رودينا، الشكر للرئيس على استجابته لعلاجها حتى تتمكن من أن تعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، كما أكدت والدة الطفلة أن الرئيس السيسي أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة باستجابته بعلاج أبنتها وتقديم كل الدعم، مشيرة إلى أن استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، وأنه أب لكل المصريين.

كما عبر جد الطفلة رودينا عن سعادته الكبيرة، مؤكدا بأنه كان على يقين من استجابة الرئيس لعلاج حفيدته والقضاء على معاناة الأسرة كلها متوجها بالدعاء إلى الله بأن ينصر الرئيس ويسدد خطاه.

الحكومة تنفى حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها، مُشددةً على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش.

"الداخلية" تطلق المرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات تصل إلى 60%

أطلقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تستمر 20 يوما، بتخفيضات تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ وذلك تزامنا مع الذكرى ال 70 لأعياد الشرطة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "استراتيجية، وأساسية"، وسلع معمرة وأدوات منزلية، وملابس، ومفروشات، وأدوات كهربائية، ومستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ وذاك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية - أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– سبينيس – أسواق كازيون – الشرق - أكسيبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – الإمبراطور – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى – شركة الفيومى) .

ويبلغ عدد المنافذ - التي ستطبق المبادرة - 1063 منفذا وسرادقا على مستوى الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات.

ومن المقرر أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

الصحة: 83.3% معدل الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 83.3% ، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا التى ثبت ايجابية تحليلها معمليا لفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.