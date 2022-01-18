"أنتي طالق بالثلاثة".. سميرة عبدالعزيز تكشف سر الجملة التي غيرت مسار رواية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- الخليج 365:

طالبت النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع استراتيجية واضحة للفن في مصر والعودة إلى زمن الفن الجميل.

وقالت النائبة سميرة عبدالعزيز، في تصريح لمصراوي، إن الفن حاليًا لا يليق بالفن المصري وتاريخه، مؤكدة أن هناك محاولات من أجل إعادة الفن المصري إلى سابق عهده.

وأضافت أن الدراما المصرية الحالية لا تعكس القيم والعادات والتقاليد المصرية القديمة بشكل الذي يتماشى مع مجتمعنا، مشيرة إلى أننا نمر بمرحلة صعبة في الفن والدراما المصرية ولها آثار سلبية على الذوق المصري.

وأوضحت أن الفن المصري قديمًا، كان يقوم بتحقيق الوعي المجتمعي ويحارب الفكر المتطرف والإرهاب خصوصا فيما يخص الدين، مستشهدة بموقف حدث مع زوجها الكاتب الروائي الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن عندما كان يعرض أحدى الروايات على الرقابة المصرية وطلب منه حذف جملة "أنتي طالق بالثلاثة"، من أحدى المشاهد لأنها قد تضر بالوعي العام.

وكشفت أن زوجها الراحل استجاب على الفور للرقابة التي كانت تتمتع بخبرة كبيرة وخبراء في هذا المجال وتحتوي على مثقفين كبار ولهم من الوعي والقدرة على تشكيل الوعي المجتمعي.

وأشارت إلى أن الرقابة طالبت من زوجها الراحل حذف هذه العبارة حتى لا تؤثر في فكر المشاهد ويجعله يقع في خطأ ديني كبير إذا قام بإطلاق هذه العبارة على زوجته لأنها ستصبح محرمة عليه ولا يستطيع العيش معها مما قد يؤثر على العلاقة الزوجية وبالتالي تضر الأمن الاجتماعي.

وشددت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تقوم الدولة بدعم الشركات الوطنية لإنتاج الدراما من مسلسلات وأفلام، موضحة أن الشركات الخاصة تهدف إلى الربح وبالتالي لا تراعي القيم والعادات والتقاليد والمبادئ الدينية.

ولفتت إلى أن الشركات المصرية كالتلفزيون ودار السينما لديهم من الإمكانيات والخبرة ما يجعلها أداة من أدوات محاربة الإرهاب بالفن والداما ولكنها لا تمتلك الأموال الكافية للإنتاج وبالتالي يجب على الدولة دعم هذه الشركات.

وكشفت أنها في إطار تحضير اقتراح برغبة ستقدمه قريبًا إلى المجلس بشأن ضرورة دعم الدولة للشركات الوطنية لإنتاج الدراما المصرية التي تحارب التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أنها ستقوم من خلال عضويتها في مجلس الشيوخ بدعم الفن والثقافة من أجل بناء الإنسان المصري.

وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم هذا القطاع الحيوي بالشركات المصرية لتقوم بدورها في محاربة الإرهاب والتطرف وتساهم مع مؤسسات الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن الرئيس السيسي كرم المرأة المصرية ونناشده بدعم الفن والفنانين.