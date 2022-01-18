شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه نقلة بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، هو نقلة جديدة للعمال فى الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالعمالة الأقل دخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، خاصة أنهم الفئات الأكثر تأثرا بعمليات الإصلاح الاقتصادى التى تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القرار يعكس الاهتمام بإصلاح أوضاعهم الاجتماعية.

وأَضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ،: كما أن ذلك اعتبره اهتمام بالعدالة الاجتماعية بتكل الفئة، والذى سيكون له إنعاكس إيجابى على العمال فى الوقت الذى نجحت فيه مصر فى العديد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن ذلك يعنى إعادة العمال إلى خريطة الاهتمامات لدى الدولة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.