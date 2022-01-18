شكرا لقرائتكم خبر عن نائلة جبر تستعرض جهود مصر لتطوير التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، دورة تدريبية حول الأطر الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجارى فى القاهرة بمشاركة ممثلين من الكوادر المدنية والقضائية والتشريعية والشرطية من دولة جنوب السودان.

تأتى هذه الدورة فى إطار الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع جنوب السودان فى كافة المجالات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والتجارب الأفريقية فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك دعما لجهود جنوب السودان فى تطوير الأطر والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ذكر السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى، فى افتتاح الدورة إلى أنه تم تنظيمها في إطار برنامج المركز المعنى ببناء القدرات الأفريقية فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكونها جرائم عابرة للحدود ذات ارتباط وثيق بقضايا السلم والأمن والتنمية، وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة السويسرية لنشاط المركز فى هذا المجال.

واستعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، جهود مصر فى مجال تطوير الأطر والتشريعات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والدور البارز الذي قامت به اللجنة الوطينة فى هذا السياق.

من جانبها، تطرقت السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر للآثار المدمرة للإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين على سلامة المجتمعات والتنمية المستدامة. وقد أشادت السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، بالتعاون بين الحكومة السويسرية ومركز القاهرة الدولى، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول فى هذا الصدد.

وتتناول الدورة موضوعات عدة بما في ذلك الأطر القانونية لمكافحة ظاهرتى الإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بما يشمل الانضمام وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهم التجارب الوطنية فى هذا السياق ودور آلية الإحالة الوطنية فى توفير الحماية وإعادة التأهيل لضحايا الإتجار فى البشر.