انفجار خزان الغاز الطبيعي لسيارة أجرة ونجاة السائق بالجيزة (صور)

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب، وأمكن السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح مع تجنيب السيارة نهر الطريق لتسيير حركة المرور.

محمد يوسف

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