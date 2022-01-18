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انفجار خزان الغاز الطبيعي لسيارة أجرة ونجاة السائق بالجيزة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تفحم سيارة أجرة بميدان النهضة اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب، إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة.

تبين بالفحص أن السيارة تعمل بالغاز الطبيعي، ونشوب الحريق نتيجة انفجار خزان الغاز الخاص بها.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب، وأمكن السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح مع تجنيب السيارة نهر الطريق لتسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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