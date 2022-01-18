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استخراج شخص احتجز داخل مصعد عقار بمساكن الفردوس بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة في استخراج شخص احتجز داخل مصعد بأكتوبر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد باحتجاز شخص داخل مصعد بمساكن الفردوس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ البري بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين احتجاز شخص داخل مصعد العقار رقم 647 أمام دريم لاند، وأمكن استخراجه بحالة جيدة.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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