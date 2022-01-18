المعاينة تكشف حصيلة خسائر انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات سقوط سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن، اليوم الثلاثاء.

اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب تلقى إشارة من النجدة بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن اتجاه الجامعة أمام محلات سنتر الصاوي.

تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء الدوران، وسقوط السيارة من أعلى المحور، ما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى أم المصريين.

تسبب الحادث في إتلاف 4 باكيات من السور بطول 9 أمتار، سيتم إصلاحها من قبل حي بولاق الدكرور، وتم اصطحاب السائق والسيارة لقسم شرطة بولاق بقيادة المقدم محمد طبلية.