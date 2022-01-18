شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة شقيقتها باختناق بسبب دفاية فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت شقيقتها، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب دفاية كهربائيّة في مركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع دينا عبد الله فكري، 11 عاما، وإصابة شقيقتها دعاء، 12 عاما، بحالات اختناق بسبب دفاية كهربائية بقرية هتيم الشمرات بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.