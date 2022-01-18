شكرا لقرائتكم خبر عن توقف امتحان الرابع الابتدائى غدا بسبب إجازة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقف غداً الأربعاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسى الأول بسبب إجازة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي أن الامتحانات بدأت السبت 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 باستثناء 19 يناير من الاختبار يحصل الطلاب على إجازة رسمية فيه، كما تتوقف أيضا الاختبارات للطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول فى باقى الصفوف الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما امتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، واليوم 18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقى المواد: 15 سؤالًا.