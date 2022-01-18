- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .

- ​نموذج الفحص البيئي نموذج 251 مرور، نموذج 253 مرور، نموذج 101 مرور.

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر سهولة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف حد الزحام على الوحدات المرورية، ولتقليل انتشار فيروس كورونا ، ومن تلك الخطوات:

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات تساعدك فى نقل قيد أو ملكية السيارات إلكترونيا.. إعرفها والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية