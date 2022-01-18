شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنشر أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل (خرائط) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات، حيث تتعرض اليوم الثلاثاء، مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض مناطق من سواحل الدلتا وسواحل البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم.

فيما يتوقع مركز التنبؤ بالفيضان، غدا الأربعاء 19 يناير، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم، كما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم.