شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الرابع الابتدائى يؤدون امتحان الإنجليزى وسط تباعد اجتماعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المدارس بالمرحلة الابتدائية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، حيث خصصت المدارس مقعد لكل طالب داخل لجان السير وطالبتهم بارتداء الكمامة، فيما تفقد سيد حمدان مدير إدارة العجوزة التعليمية سير لجان الامتحانات للاطمئنان على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وعدم وجود أى مشكلات تواجه الطلاب فى الأسئلة أو أجواء أداء الامتحان.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.