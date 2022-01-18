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"نحو حياة صحية".. الصحة توجه 4 نصائح للمواطنين فى 2022

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أهداف صحية هامة للمواطنين يجب تحقيقهم في عام 2022 من أجل الوصول لحياة صحية خالية من الأمراض .

 

وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان فالأهداف تتضمن:

 

  1. الحرص علي تلقي لقاحات فيروس  
  2. تناول الاغذية الصحية 
  3. ممارسة  
  4. توقف عن عادة التدخين والإدمان  

 

يذكر أن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف تقديم خدمات صحية ورعاية آمنه بالمجان في التخصصات المختلفة كما تنتشر هذة المبادرات في جميع انحاء الجمهورية .

 


حياة صحية

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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