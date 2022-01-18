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خدمات إلكترونية تقدمها بوابة مرور مصر لقائدى المركبات.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تقدم بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، لتسهيل عمليات استخراج التراخيص بدون التوجه إلى الوحدات، ولتقليل حالات التكدس، وكذلك تقليل التجمعات لمنع انتشار وباء .

 

وتقدم تلك البوابة العديد من خدمات المرور الإلكترونية، نرصدها كالتالي:

 

1 - تجديد رخصة المركبة

2 - إصدار ملصق إلكتروني

3 - بدل فاقد رخصة المركبة

4 - بدل تالف رخصة المركبة

5 - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

6 - بدل فاقد رخصة القيادة

7 - بدل تالف رخصة القيادة

8 - الاستعلام عن المخالفات المرورية

 

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة بين المواطنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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