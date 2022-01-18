شكرا لقرائتكم خبر عن "روساتوم" الروسية تكشف عن موعد بناء أول مفاعلات محطة الضبعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الروسية "روساتوم" عن موعد بناء أول مفاعلات محطة الضبعة النووية، التى تعد أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر.

ووفقا للمسؤول الروسى، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، فإن بناء محطة الضبعة النووية المصرية من المقرر أن يبدأ يوليو 2022، وقال إن السلطات المصرية تتطلع لبدء أعمال البناء في صيف العام الجاري.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قال رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، أمجد الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميجاواط عام 2030.

وأشار في تصريحات إلى أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاواط لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجاريا في 2020، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030.

وتقوم شركة "روساتوم" الروسية بتنفيذ بناء محطة الضبعة النووية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميجاواط، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.