"زكي" يطلب تطليق زوجته: "اشترت فستان الفرح بـ50 ألف وعايزه تطلعه صدقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "زكي. ص" 30 سنة، طبيب أسنان، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "مراتي اشترت فستان الفرح بـ 50 ألف ومش عايز تسلفه لأختي في فرحها وهطلعه صادقة جارية".

يروى الزوج تفاصيل زواجه: تزوجت من "ريهام. س" 29 سنة، طبيبة علاج طبيعي، فهي تعمل بالمستشفى التي أعمل بها، وبعد فترة من التعرف عليها تقدمت لخطبتها، ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية.

يكمل "زكي" حديثه: "لم أكن أعلم أن زوجتي تحب نفسها كثيرًا فهي تشعر بالغيرة من الجميع حتى شقيقتي الصغيرة، وحاولت كثيراً أجعل الحياة بينها وبين أسرتي هادئة لكن زوجتي تتظاهر دائمًا بالغرور، حتى أنها لم تعد تذهب إلى عائلتي، وحينما جاء موعد زواج شقيقتي طلبت والدتي الاستعانة بفستان زفافها كي ترتديه شقيقتي في زفافها، لكن زوجتي رفضت "مفيش واحدة هتلبسه غير بنتي".

يشكو الزوج: بعد فترة لا تتعدى الشهر علمت أن زوجتي ستخرج فستانها كصدقة جارية لإبنة حارس العقار، وهو ما رفضته بشدة ووصل الوضع بيننا إلى التشاجر سويًا وانتهى الأمر بطردها من المنزل، وحينما علم والدها بالأمر حاول الصلح بيننا لكنها رفضت وأصرت على الطلاق لكن والدها رفض.

يختتم الزوج: لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة وأقمت دعوى تطليق للضرر من زوجتي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.