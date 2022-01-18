شكرا لقرائتكم خبر عن النقل المستدام.. 5 مشروعات قومية نفذتها مصر للتصدى للتغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قطاع النقل المستدام من أهم القطاعات التى أولتها مصر أهمية كبرى خلال الفترة الماضية، حيث نفذت الدولة 5 مشروعات قومية من أجل التصدى للتغيرات المناخية، بعد إصدار اللائحة الخاصة بمعايير الاستدامة البيئية لكافة المشروعات، من أجل تنفيذ مشروعات أكثر استدامة حتى يصبح 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول 2024، و100% بحلول عام 2030.

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- المشروع الأول جاء بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، للعمل على إدخال نظام الحافلات ذات الجودة المرتفعة، لإقناع أصحاب السيارات بضرورة استخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة ارتباط وثيق بالاحتباس الحرارى.

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2 - المشروع الثانى هو المشروع المرتبط بتمديد خط مترو الأنفاق 3 ، والذى بدأ العمل فى تنفيذ الخط 4، اذ يستخدم شبكة مترو الأنفاق في القاهرة ملايين الأشخاص يوميًا وجارى حاليا أعمال الإنشاءات.

3- المشروع الثالث مرتبط بالمبادرة الرئاسية الخاصة باستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي، ويستهدف المشروع 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.

4- المشروع الرابع، الخاص بتحويل السيارات للغاز الطبيعى، لتقليص الانبعاثات الملوثات للهواء ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، بهدف تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، ودخول الخدمة لأول أتوبيسات كهربائية، وتستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية، بتمويل من البنك الدولي، و ستحصل هيئة النقل العام بالقاهرة على 100 أتوبيس كهربائي، كما تم تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين وخاصة الشباب، للمساهمة فى خفض الإنبعاثات، ومن المتوقع تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.

‏5- المشروع الخامس مرتبط بالحافلات الكهربائية، ويعمل على الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية.