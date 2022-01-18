شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشروعات للأمن الغذائى والزراعة المستدامة كلمة السر لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أحد المحاور المهددة بقوة بسبب تأثيرات قضية التغيرات المناخية، واحتمالية تغير خريطة المحاصيل الزراعية، واللجوء لبعض المحاصيل التى تتحمل درجات الحرارة المنخفضة او المرتفعة، وعلاقة الامر باستهلاك المياه، وهو ما عرفته وزارة البيئة بمصطلح "الزراعة المستدامة"، المرتبط بلجوء الدول المتضررة من المناخ للمحاصيل الاقل استهلاكا للمياه، و تعمل مصر على تحقيق الامن الغذائى من خلال عدد من المشروعات.

‏وخلال هذا التقرير نرصد 9 مشروعات ترتبط بالامن الغذائي والزراعة المستدامة وهى:

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1-اولا: المشروع الخاص بالصوبات الزراعية، من اجل تحقيق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى، والذى يتم بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية والعالمية، بهدف زراعة خمسة آلاف صوبة زراعية، على مساحة 20 ألف فدان، وهو ما تبلغ مساحته أكثر من 95% من هذه الصوبات، و 3 أفدنة لكل منها، اذ تبلغ مساحة بعضها 12 فدانًا فى الصوبة الواحدة.

2-ثانيا: مشروع استنباط المحاصيل الزراعية، حيث يتم تنفيذ مشروعات تسعى الى إستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وحاليا يتم تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100، ووضع خطة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية والأنبعاثات.

3-ثالثا: مشروع الاستزراع المائى، والذى يتضمن مشروع إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري بالمحافظات الساحلية، من اجل تعويض انخفاض العائد من البحر المفتوح بسبب تغير المناخ، ويشمل مشروع الاستزراع المائى بركة غاليون، حيث يتم انشاء مجمع بكفر الشيخ، يضم عدد من مفرخات الاسماك، وحوالى 454 حوض سمك، وايضا 655 حوض جمبري، اضافة الى 156أحواض الحضانة. ويقام المجمع على مساحة 4000 فدان، كما يضم معمل علف، ومصنع لتعبئة الأسماك ويقدم حوالى 5000 فرصة عمل.

4- رابعا: مشروع التحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة، ويعد هذا المشروع احد مشاريع برنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائى، والذى يعود بالفائدة القصوى على منطقة جنوب مصر، ويتم بالتعاون مع هيئة المعونه الالمانية.

5- خامسا: يعد مشروع التكيف في دلتا النيل للتغيرات المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، أحد المشاريع المتكاملة للمناطق الساحلية ، بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبيئة، حيث يتم ضخ استثمارات ضخمة، من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، من اجل دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل، لاتباع نهج النظم البيئية وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومنها هذه المشروعات مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بمنطقة الساحل الشمالي ودلتا الني، وتقدر ميزانيته بحوالى 31.3 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والبيئة.

6- سادسا: يعد مشروع استخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص و المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح، من احد المشروعات المرتبطة بالتصدى للتغيرات المناخية، والذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الرى.

7- سابعا: يعد البرنامج المتكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، من ضمن المشروعات البيئية المرتبطة بالتصدى للتغيرات المناخية و يتضمن هذا البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية الزراعية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى.

8- ثامنا: مشروع تقييم وتطوير إستراتيجية التصدى لأثار ارتفاع منسوب البحر ، من احد المشروعات البيئية للتكيف مع التغيرات المناخية.

9- تاسعا: من ضمن المشروعات المرتبطة بالزراعة المستدامة ايضا كأحد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، حيث قدم برنامج الأغذية العالمي للمرأة الريفية في صعيد مصر، فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل، من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية، والقروض العينية لتبني سلالات محسنة من البط والماعز ، و تعتبر أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة، من اجل العمل على زيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية.