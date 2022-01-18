شكرا لقرائتكم خبر عن ربط أكبر شبكتين كهرباء بالوطن العربى بقدرة 3 آلاف ميجاوات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شبكات الكهرباء بمصر والسعودية أكبر شبكتين كهرباء بالوطن العربي و المنطقة ، و ربطهم يعد بمثابة نواه السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء ، و الذى سيمكن مصر من تنفيذ خطتها للتحول لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع اوربا و افريقيا و دول الخليج ، حيث تبدأ مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من خط الربط مع السعوديه يونيو المقبل بقدرة 3 الاف ميجا وات ، وفيما يلي كل اهم المعلومات عن الربط الكهربائي بين مصر و السعودية:

1- وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين عام 2012.

2- يهدف المشروع للتحول مصر لنقطة البداية للربط مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار فقط.

4- يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.

5 - يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات.

6- من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع يونيو 2020، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجا وات.

7- من المقرر أن تتعاقد مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الامور الفنية و المالية للمشروع.

8- يتعاقد الجانبان المصرى و السعودى مع سفينة مسح عالمية خلال شهر مايو المقبل لتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين.

9- من المقرر أن يتم انشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.