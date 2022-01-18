شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن وإصابة شخص فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت سيارة من أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها من أعلى المحور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة اصطدمت بالسور الخاص بالمحور وسقطت من أعلاه، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، والاستماع لأقوال قائد السيارة، والمصاب، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.