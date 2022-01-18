شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات تحسين البيئة فى المحافظات بـ3.37مليار جنيه.. أسيوط بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة، استثمارات قدرها 3.37 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج تحسين البيئى، والذى يأتى كأحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.

ويأتي التحسين البيئي، كأحد البرامج الفرعية الخمسة لبرنامج التنمية المحلية، وتشمل الطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط، فضلا عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا توزيع الاستثمارات الخاصة بالتحسين البيئي علي مستوي المحافظات :

1- محافظة أسيوط تحظي بـ278.8 مليون جنية

2- محافظة البحيرة تخصص لها 263.7 مليون جنية

3- محافظة أسوان تخصص لها 251 مليون جنية

4- محافظة الدقهلية تخصص لها 234.5 مليون جنية

5- محافظة المنوفية تخصص لها 217 مليون جنية

6- محافظة الإسكندرية خصص لها 187.5 مليون جنية.

7- محافظة الشرقية خصص لها 171 مليون جنية.

8- محافظة الجيزة خصص لها 168.2 مليون جنية

9- محافظة كفر الشيخ خصص لها 101.5 مليون جنية

10- محافظة الاسماعلية خصص لها 95.9 مليون جنية.

11- محافظة المنيا خصص لها 94.7 مليون جنية

12- محافظة البحر الأحمر خصص لها 93.3 مليون جنية

13- محافظة جنوب سيناء خصص لها 65.9 مليون جنية

14- محافظة الوادي الجديد خصص لها 63.5 مليون جنية

15- محافظة السويس خصص لها 60.2 مليون جنية

16- محافظة الغربية خصص لها 60.2 مليون جنية

17- محافظة القاهرة خصص لها 48.1 مليون جنية.