"السواق نط من العربية".. انقلاب سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد محور صفط اللبن غرب الجيزة حادثا مروريا إثر انقلاب سيارة نقل وسقوطها من أعلى المحور فجر الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة إشارة من الخدمات المعينة أعلى المحور بسقوط سيارة بعد تجاوزها السور الحديدي.

تبين بالفحص المبدئي انقلاب سيارة نقل حمراء اللون وسقوطها من أعلى المحور أمام سنتر الصاوي، ما أسفر عن إصابة شخص ونجاة آخر مع تهشم واجهة محال تجارية مواجهة للمحور.

شهود العيان أفادوا بأن قائد السيارة اختلت عجلة القيادة بيده إلا أنه قفز قبل سقوطها من أعلى بقولهم "السواق نط من العربية قبل ما تقع" الأمر الذي فشل فيه مرافقه فأصيب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

العناية الإلهية منعت كارثة بسبب ندرة مرور المارة أو السيارات أسفل المحور في ذلك الوقت "الرابعة فجرا".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر مسؤولو المحافظة للمعاينة وإصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث مع التحفظ على السائق.