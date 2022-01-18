"جمع الاتجاهين بحارة واحدة".. خدمات مرورية لتطوير "طريق القاهرة-أسيوط الغربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت إدارة مرور أسيوط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق القاهرة-أسيوط الغربي المرحلة الثالثة فى المسافة مابين الكيلو 289 حتى الكيلو 290) من خلال إنشاء نفق خرساني.

وتستلزم الاعمال تحويل الطريق القادم من القاهرة اتجاه أسيوط بالمنطقة المشار إليها بمسافة 1 كم بجمع الطريق اتجاهين في الحارة المرورية الواحدة لتلك المسافة أمام مدخل مدينة القوصية وذلك اعتبارًا من الإثنين الموافق 17/1/2022 ولمدة 45 يوم متواصلة.