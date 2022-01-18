شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة خدماتها ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، والتقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف رئيس قطاع الرعاية الصحية، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، وإجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن، وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد عبد الرازق، أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، ويتم عمل 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصول المستهدفين على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن "برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" عبر الخط الساخن (15335).