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"الصحة" تكشف جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة سبتمبر عام 2019 وحتى الآن.

 

1- إجراء المسح السمعى لمليونين و467 ألفًا و507 أطفال من حديثي الولادة .

 

2- تحويل 144 ألفًا و364 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي.

 

3- تحويل 13 ألفًا و657 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة.

 

4- توفير الخدمة في 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج.

 

5- زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

 

6- فحص 7102 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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