شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف عن عقد امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى بنظام أوبن بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تعقد بنظام الكتاب المفتوح بدون الحاجة لدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، حيث سيتم منح طلاب الصفين الأول الثاني الثانوي ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية في المادة للاستعانة بها أثناء الامتحان بديلا عن الاستعانة بالكتاب المدرسي، كما سيسمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي باصطحاب التابلت أثناء عقد الامتحان للاستعانة بما عليه من مواد تعليمية ومحتوى رقمي سواء على بنك المعرفة المصري أو الكتب المدرسية الإلكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.