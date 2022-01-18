شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: هدفنا القضاء على سرقات التيار بنسبة 100%.. ولجان لضبط المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع ملحوظ في معدلات سرقات التيار الكهربائي، تمكنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تحقيقها خلال الأشهر القليلة الماضية وأدى إلى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ، وذلك من خلال عدة إجراءات اتخذتها الوزارة للتقليل حجم الخسائر المالية الضخمة التي كانت تتعرض لها الوزارة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الخطوات الهامة التي اتبعتها الوزارة لتقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الناتجة عن المشاكل الفنية كان لها مردود إيجابي على تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائي.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مرور شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع و تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح حمزة ، أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة علاوة على أنها تؤثر على مستوى الخدمة التى تصل للمواطنين ، لذلك وضعت الوزارة هذا الملف على رأس أولوياتها الاسترداد حق الدولة و الحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمة بجوده عالية، مؤكدا: أن الوزارة تستهدف القضاء على سرقات التيار الكهربائي بنسبة 100% ليتمكن المواطن من الحصول على خدمة بجوده عاليه و يمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير و التوسع بالشبكة القومية للكهرباء ، علاوة على أنه فى مصلحة المواطن قبل الدولة.

و تابع حمزة أن شركات توزيع الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على المخالفين و لن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة ، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي و تصل عقوبته إلى الحبس.

وقال حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 700 الف مواطن حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم إجراء ما يقرب من مليون معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأضاف حمزة، أن إجمالي عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت مليون 800 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ ما يقرب من 700 ألف عداد كودى.