"بين الحياة والموت".. قاصر تحاول الانتحار بالحبة القاتلة في الواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرعت قاصر في التخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال، بمنطقة الواحات البحرية.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من أحد المستشفيات بوصول فتاة عمرها 17 سنة، مصابة بحالة إعياء شديدة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية، شرعت على إثرها في التخلص من حياتها عن طريق تناولها قرص حفظ الغلال، وتخضع الفتاة للعلاج بمركز السموم التابع لجامعة القاهرة.

كلف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال أسرة الفتاة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.