بسبب برودة الطقس.. نقيب الفلاحين يحذر مزارعي الأقماح من مرض الصدأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين مزارعي الأقماح، بضرورة متابعة وفحص مزروعاتهم من الأقماح هذه الأيام، محذرًا من أن الظروف الحالية مثالية لنشاط الفطريات والإصابة بمرض الصدأ.

وأضاف عبدالرحمن، اليوم الاثنين، أن اكتشاف الإصابة مبكرًا يساهم في القضاء على الأصداء وتكون المكافحة أكثر فاعلية فاذا انتشر المرض بشكل وبائي فلن تجدي معه أية مبيدات ويحدث ضررًا كبيرًا في إنتاجية المحصول.

ولفت أبوصدام، إلى أن مزارعي الأقماح التي كسرت مقاومتها للأصداء هم الأكثر عرضة للإصابة محاصيلهم بالمرض مثل أصناف "جميزة 11 وشندويل 1 وسدس 2"، حيث تتوفر حاليًا معظم الظروف للإصابة بالأصداء والتي تتمثل في وجود أصناف قابلة للإصابة و رطوبة وبرودة الجو فإذا حملت الرياح الفطر لهذه المحاصيل فتحدث الإصابة.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن برودة الجو مع هبوط الأمطار وطول فترة الليل مع عمر الأقماح المناسب للإصابة هذه الأيام يخلق مناخ مثالي للإصابة إذا أكتملت الظروف بوجود الفطر مع صنف قمح لا يقاوم الإصابة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للمرض والرش يساعد في الحد من الأضرار.

وأوضح عبدالرحمن، أنه يتوقع موسم ناجح لزراعة الأقماح وزيادة إنتاجية بما يقلل من عمليات استيراد الأقماح، حيث تمت زراعة أكثر من 3.5مليون فدان هذا الموسم مع التوسع في زراعة الأقماح على مصاطب وتحميل القمح على الخضروات الشتوية في ظل اهتمام كبير من الدولة بدعم مزارعي الأقماح إرشاديًا وماديًا حيث تم لأول مرة إعلان سعر الأقماح قبل الزراعة بزيادة عن الموسم السابق 95 جنيه لكل أردب حيث كان سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط الموسم الماضي بـ 725 جنيه وتم تسعيره هذا الموسم بسعر 820 جنيهًا.

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