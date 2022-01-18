شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اللاجئون يعيشون فى مصر كمصريين ويتمتعون بخدمات الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، إن اللاجئين يعيشون في مصر سويا مع المصريين، وليس في مخيمات كما هو الحال في دول أخرى، متابعا: "مصر قدمت اللقاح للاجئين وطالبي اللجوء، ويجب أن تشكر مصر على كرمها فى تقديمها للخدمات لاسيما الصحية للاجئين وتحديدا خلال أزمة كورونا".

أضاف بابلو ماتيو، في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن مصر قدمت أيضا للاجئين حق الوصول إلى التعليم في المدارس الحكومية بنسبة 80% من أطفال اللاجئين، وهناك 4 جنسيات مختلفة تتقارب في الثقافة واللغة مع المصريين بالمدارس المصرية، فيما استفاد اللاجئين في مصر من مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا.

وأوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، أنه على المجتمع الدولي أن يدعم الحكومة المصرية، قائلا: "دائما أقول أن الكوب أوشك على الامتلاء لذلك علينا العمل على ملء كوب جديد، وأعتقد أن المجتمع الدولى عليه مسئولية لدعم الحكومة المصرية".

وتابع: "اللاجئين أشخاص مثلنا لديهم مهارات وأحلام وقدرات تنافسية، ولكن للأسف توجب عليهم أن يغادروا بلادهم، ويجب أن نعطيهم الفرصة لتحقيق كل ما يتطلعون إليه، وبالفعل وجدوا الكثير من الفرص في مصر للحياة والعمل".