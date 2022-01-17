شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة الطقس ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التى تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ووجهت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية تحذيراً قالت فيه "يرجى عدم الخروج من المنزل إلا الضرورة ابتداءً من الآن وحتى صباح الغد".

وتسجل القاهرة الآن 4° (اجواء شديدة البرودة )، فيما تسجل تسجل سانت كاترين -6° (أجواء قارسة البرودة).

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالآتى:

1 - الرجاء إغلاق النوافذ جيداً.

2 - الرجاء شرب السوائل الدافئة.