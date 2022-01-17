معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم ورشة عمل حول مرضى الداء السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، إن المعهد قام بتنظيم ورشة عمل حول "التغذية ومرضى الداء السكري"، تحدثت فيها د.أميرة سعيد بقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية، وتضمنت حزمة من الموضوعات المهمة الخاصة بمرض السكر، من حيث أنواعه وطرق التغذية السليمة لكل نوع، والتعريف بالنوع الأول للسكر والذي عادة ما يبدأ ظهوره بالأطفال.

وأضاف عرفات، في بيان له اليوم الإثنين، أن مرض السكري عبارة عن حالة مزمنة ينتج فيها البنكرياس كمية صغيرة من الأنسولين أو لا يفرز على الإطلاق؛ والأنسولين هو الهرمون المسؤول عن دخول الجلوكوز للخلايا، كما يتناول كيفية حساب الكربوهيدرات؛ حيث نجد أن حساب الكربوهيدرات يعطي مرضى الداء السكري التنوع بالوجبات، وأيضاً كيفية حساب معامل الكربوهيدارت ومعامل التصحيح للمساعدة على ضبط سكر الدم وعدم التعرض إلى المضاعفات.

وأشار مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إلى أهمية التعريف بالنوع الثاني للسكر والمعروف غالبًا بسكر الكبار المعتمد على الأدوية، وتناولت ورشة العمل أيضًا شرحًا لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد النوع الثاني على ضبط سكر الدم والمساعدة في عدم التعرض للمضاعفات، مضيفًا أن التعرف على سكر الحمل وتغذية الحامل المصابة بسكر الحمل للمساعدة على ضبط السكر خلال فترة الحمل وكذلك التعريف بأرقام سكر الدم التي يجب على الحامل المصابة بسكر الحمل أن تحققها.

​