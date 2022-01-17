محافظ الجيزة: إطلاق أسماء المتبرعين بقطع أراضي لإنشاء مدارس عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه سيتم إطلاق أسماء المتبرعين بقطع أراضي فضاء لإنشاء مدارس على تلك المنشآت الجديدة تكريما لهم وتخليدا لتعاونهم مع الدولة في ذلك الملف الهام، لافتا إلى أن الفصل الدراسي الأول قد شهد دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة، بالإضافة إلى دخول مدارس أخرى بالفصل الدراسي الثاني لتصل التكلفة الإجمالية للمدارس الجديدة والتوسعات بالعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حوالي مليار جنيه وهو ما يعكس حجم الانفاق الذي يتم ضخه لتطوير المنظومة التعليمية وحل مشكلات التكدسات الطلابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الجيزة اليوم بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام، والنائب حسام الدين عاشور والنائب محمد رشاد على والنائبة نرمين البدراوي عن دائرة أبو النمرس والنائب حازم طه عويان والنائب نادر عبده صديق عن دائرة البدرشين والعياط والنائب شحاته أبو زيد عن دائرة أطفيح ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.

وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على التواصل الدائم والتنسيق الدوري بين قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة من أجل مناقشة الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية مطالبهم ، وكذا العمل على إيجاد حلول فعالة من خلالها يتم تعظيم الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد "راشد"، على أهمية تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية في كافة القطاعات ، مشيراً إلى أن المحافظة تدعو كافة الجهات المهتمة بالعمل الاهلي والمجتمعي والمواطنين على التعاون مع المحافظة وتوفير قطع أراضي فضاء لإقامة مدارس عليها في ظل الجهود التي تبذل لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

وشدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء،على شركات المرافق بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمدارس الجديدة والتي من المقرر دخولها الخدمة الفصل الدراسي الثاني بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية .

كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإنتهاء من خطة الرصف للشوارع المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتسهيل حركة سير المواطنين، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة المعدات الموجودة بالمراكز والمدن بصفة دورية.