مصرع لحام داخل مخزن خردة بحلوان بعد انفجار خرطوم الأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي لحام مصرعه، أثناء عمله داخل مخزن خردة بمنطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان، جراء حدوث انفجار بخرطوم الأكسجين الخاصة بلمبة اللحام، ما أدى إلى تطاير قطع معدنية وإصابته بجسده بجروح غائرة توفي على أثرها.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، باستقبالها المواطن "محمد. ع"، 27 سنة، عامل لحام، مصاب بجروح في أماكن متفرقة من الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام الضحية بلحام وقطع معادن، وقع قطع وانفجار بالخرطوم المتصل بأنبوبة اللحام، وبسبب ضغط الهواء تطايرت بعض قطع الحديد وأصابت جسده، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.