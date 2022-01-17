التحقيق في إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تجري جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، التحقيق في إصابة 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بمنطقة التجمع الخامس.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، ومعرفة طرفي الواقعة، وتحديد دور كل منهم فيها.

واستعلمت جهات التحقيق عن حالة المصابين، للاستماع لأقوالهم، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وطلبت الاستماع لأقوال شهود العيان، للتوصل لهوية المتهمين.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسماع دوي رصاص، وسقوط مصابين بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهم، وأسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري بالساق اليمني، وآخر بكدمة شديدة بالرأس وسيدة مصابة بكدمات فى الوجه، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.