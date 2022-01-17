شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير عادة كل عام ذروة البرد، موضحا أن سرعة الرياح تزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة""، مع الإعلامى حسام الدين حسين، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصا خلال فترة الليل، موضحا أنه لا يوجد شبورة، ومع سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر في الطرق.

وشدد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة البعد عن أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التى تعمل على زيادة الأحساس ببرودة الطقس.