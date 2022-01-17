شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصل على جائزة جنيف: منتدى شباب العالم دفعنى إلى التفكير فى مزيد من الاختراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود الكومى، الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات، إن مشاركته في منتدى شباب العالم جاءت من خلال دعوة للحضور في المنتدى لعرض قصته الملهمة على الشباب وكيف نجح وحصل على جوائز عالمية.

وأضف الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات، في تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز: كان مطلوب أن أحكى قصتى كلها منذ الطفولة وكيف بدأ شغفى بالاختراعات، وماذا كنت أفعل في الكلية للخروج باختراعاتى وتحدثت عن رحلتى مع كورونا وكيف ظهر اختراعى الروبوت وتطويرها للحصول على جائزة عالمية في أصعب مجال .

وأوضح الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات، أنه حاول التأكيد على أن الشباب قادر على تحقيق الإنجازات الكبيرة، لافتًا إلى أن حضوره منتدى شباب العالم دفعه إلى التفكير في مزيد من الاختراعات لتحقيق مزيد من النجاح.