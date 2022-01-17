شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تدشين المسابقة العلمية الدولية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين المسابقات العلمية الدولية، كانجارو العالمية للرياضيات Kangaroo Math لموسم 2022، و الاولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO لموسم 2022 موضحة فى خطاب لها، أنه سيتاح الاشتراك لجميع طلاب المدارس الراغبين من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثالث الثانوي بجميع أنواع المدارس.

وقالت وزارة التعليم، إنه على المدارس الراغبة في الاشتراك ومعرفة كافة التفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل وتعليمات ونماذج اختبارات المسابقات من خلال الموقع الرسمي، كما وجهت المديريات التعليمية، بالتنبيه علي جميع المدارس بالإعلان عن المسابقات بجميع المدارس المشار إليها.

وأكدت الوزارة، يأتى ذلك في إطار حرصها على إتاحة كافة الفرص لطلاب المدارس والمقامات بمستواهم من خلال الاحتكاك والتنافس دوليا في المواد التعليمية مثل (الرياضيات، العلوم، اللغة الانجليزية والذي يحقق التنافسية العالمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.