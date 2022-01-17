ضبط 8 أشخاص بحوزتهم مخدرات خلال حملة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني-الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت أجهزة الأمن، عقب تقنين الإجراءات من 8 أشخاص، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.