سقوط صاحب شركة هارب من 251 سنة سجن في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة للمقاولات والإنشاءات -مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) مطلوب التنفيذ عليه في 108حكم حبس جزئي ومستأنف "شيكات، تبديد" بإجمالي مدد حبس 251 سنة حال تردده على موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة المتنوعة.