شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب على السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا وأمطار تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التى تعمل على زيادة الأحساس ببرودة الطقس. حالة الطقس .. انخفاض بالحرارة ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

حالة الطقس .. أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد .