شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدا .. انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة الطقس غدا .. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا .. العظمى بالقاهرة 16 درجةوبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة