أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الجزائر ويثمن العلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الشئون الخارجية الجزائرية (1)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الشئون الخارجية الجزائرية (2)
 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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