السيطرة على حريق أعلى سطح عقار ببولاق دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب أعلى سطح عقار بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بدائرة قسم بولاق الدكرور.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق أعلى سطح العقار رقم 45 بشارع المخبز متفرع من ترعة زنين، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.