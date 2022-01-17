شدوى الحضري تتصالح مع فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارتها في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تقدم دفاع شدوى الحضري ابنة اللاعب عصام الحضري، بتصالح مع فرد الأمن المتهم بإتلاف سيارتها في كومباوند بالشيخ زايد، خلال نظر استئناف المتهم على أمر تجديد حبسه 15 يومًا.

وكان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم، وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوي عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.