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حريق داخل مصنع زيت للمنتجات الغذائية بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل كرفان مصنع "ر. ف" للمصنوعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بطريق المصانع بعد مصنع راتب للأغذية بالحي السادس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع وحدة إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بكشك تخزين زيوت داخل مصنع زيت للمصنوعات الغذائية، واشتعال كرفان على مساحة 8 أمتار مخصص لصيانة سيارات المصنع على مساحة 29000م2.

أمكن السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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