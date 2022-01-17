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الرى تنشر أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الأربعاء المقبل "خرائط"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث كشف المركز تعرض مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وشمال الوادى الجديد، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم وقد تصل إلى مناطق من محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

 

كما توقع المركز غدا الثلاثاء 18 يناير تعرض مناطق من سواحل البحر الأحمر لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم.

 

فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم، يوم الأربعاء المقبل 19 يناير الجارى.

 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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